Стилист назвала визуально омолаживающую одежду

«В них комфортно, они добавляют образу современности и динамики. При этом выглядят более элегантно, чем кроссовки, и легко вписываются в разные по стилю образы. Если надоели белые кеды, обратите внимание на модели бежевого или коричневого цвета, они выглядят дорого и статусно», — заключила она.