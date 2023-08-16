Эксперт рассказала, какую одежду дешевле покупать летом и зимой

Летом дешевле купить одежду черного цвета, в том время как цветные вещи меньше будут стоить именно зимой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по маркетплейсам Юлию Некрасову.

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По ее мнению, с завершением летнего сезона цены на яркие цвета снижаются, а на темные – начинают повышаться. Одну и ту же модель, например, офисные брюки, в темном оттенке можно приобрести за меньшую цену летом, а в голубом или бежевом – зимой. С середины апреля существует тенденция повышения стоимости на белое.

При этом, продолжила Некрасова, товары для дома следует покупать летом, когда на этом рынке происходит затишье. Эксперт заявила, что приобретать те или иные вещи не в сезон – это отличный способ сэкономить.