Стилист назвала модную верхнюю одежду на осень

Специалист отметила, что в ближайшем сезоне актуальными станут базовые тренчи оверсайз или данные предметы гардероба прямого кроя длины макси или миди. Стилистка-имиджмейкер Диана Плиско рассказала, что с указанными вещами получится создать удачные многослойные образы.

Также популярными станут кожаные оверсайз-плащи длины макси или миди. Они могут быть в базовых цветах – бежевом или черном. Однако в этом году предпочтения нужно отдать коричневому или рыжему цветам. Об этом пишет Lenta.