8 нюансов, которые придают обуви дешевый вид

Проверьте свою обувь, чтобы убедиться: за нее не придется стыдиться. Каким бы ни был реальный ценник, эти нюансы испортят даже самый изысканный образ.

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Прозрачные вставки

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Тренд на прозрачные вставки продержался совсем недолго, что неудивительно. Это как минимум некомфортно: хорошая обувь должна дышать. Что касается эстетики — снова мимо. Прозрачные элементы не только быстро желтеют от загрязнений, но и могут запотевать при носке. В общем, такая обувь — сущий модный кошмар.

Следы клея

Что-что, а потеки клея за декоративный элемент выдать не удастся. Считается, что качественная обувь должна быть прошита, но в использовании клея нет ничего криминального. Главное, чтобы он находился там, где и положено, на поверхности ему не место. Искать застывшие следы лучше сразу же, при покупке. Пытаясь отодрать их дома, вы рискуете удалить паутинку клея вместе с верхним слоем материала.

Некачественный крем

Экономить на уходе не рекомендуем: низкосортный крем испортит внешний вид что дорогой кожаной обуви, что экземпляров из дерматина, который сейчас принято благозвучно называть экокожей. Мало того что плохой крем практически невозможно распределить по поверхности равномерно, он сохраняет фактуру мазков, а еще плохо сохнет. В результате обувь покрывается слоем пыли, который, ко всему прочему, пачкается — берегите одежду!

Анималистичная расцветка

Несмотря на сомнительную репутацию анималистичных принтов, бренды время от времени выводят очередную «зебру» с «леопардом» на подиумы. Так что однозначно записать такую обувь в раздел дешевки нельзя. Главное, помнить, что недорогие однотонные туфли могут сойти за премиальный аналог, а вот цветастые выдадут себя с потрохами. Но если уж вам удалось найти достойные туфли с животными мотивами, убедитесь, что остальной образ выглядит сдержанно, иначе получится тотальная безвкусица.

Высокая платформа

Чересчур высокая платформа создает ощущение копытца и тяжелой ноги. Бонусные сантиметры к росту того не стоят, классический каблук обеспечит желанную прибавку к росту не хуже и без побочных эффектов.

Обилие страз

Если вы не собираетесь посетить Met Gala или как минимум свадебное торжество, стразы на обуви будут не слишком уместны, а если обувь буквально пестрит искусственными камнями, вариантов, куда вы в них отправляетесь, кроме карнавала, не остается совсем. Если вы по какой-то причине решились на россыпь фейковых бриллиантов на ногах, убедитесь, что все они в идеальном состоянии. Сложно представить что-то более пошлое, чем пластиковые поблекшие стразы.

Фейковые швы

Дешевая обувь редко бывает прошита, что не мешает производителям имитировать нитку с помощью формы. Функционал реального шва такой декор, само собой, не выполняет, зато заметно дешевит обувь, хотя миссия у него прямо противоположная.

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