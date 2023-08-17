Осенью войдет в моду кожаный тренч

В беседе с RuNews24 стилист рассказала, что модным в предстоящем осеннем сезоне станет серый цвет.

По её словам, не смотря на то, что осенью будет прослеживаться тенденция на приталенный ситуэт, оверсайз также будет популярен. Кроме того, стоит обратить внимание на асимметричный вырез плечевого изделия, топа, рубашки, пиджака.