Перечислены модные аксессуары нового сезона

«Самый заметный модный аксессуар - тонкие ремни, в том числе ремень-шнурок. Подпоясываем им всё, надеваем на пиджак, пальто, юбки. Также галстук. Подойдёт и понравится не всем. Во-первых, это достаточно мускулинно. На маленькой груди галстук смотрится более стильно. Галстук — это дополнительная вертикаль в образе, которая вытягивает фигуру и делает её стройнее. Рекомендую стилизовать галстук с чем-то женственным и феминным в образе», - рассказала собеседница издания.