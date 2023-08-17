Перечислены модные аксессуары нового сезона
Правильные аксессуары могут изменить образ до неузнаваемости. Поэтому тут важно не ошибиться.
Модный эксперт и персональный стилист Варвара Ферштут в беседе с ИА RuNews24.ru рассказала о фишках нового модного сезона, касательно аксессуаров и драпировки.
«Самый заметный модный аксессуар - тонкие ремни, в том числе ремень-шнурок. Подпоясываем им всё, надеваем на пиджак, пальто, юбки. Также галстук. Подойдёт и понравится не всем. Во-первых, это достаточно мускулинно. На маленькой груди галстук смотрится более стильно. Галстук — это дополнительная вертикаль в образе, которая вытягивает фигуру и делает её стройнее. Рекомендую стилизовать галстук с чем-то женственным и феминным в образе», - рассказала собеседница издания.
Если вы любительница украшений, то обратите своё внимание на кулоны с длинной цепочкой, кафы и рупные клипсы.
«Не пренебрегайте украшениями, они завершают ваш образ, добавляют финальный штрих, подчёркивают вашу индивидуальность, на них всегда обращают внимание», - советует эксперт.
Уникальной фишкой сезона станут цветы. Крупные и объёмные цветы из ткани.
«Они ассоциируются с брендом Magda Butrym, но сейчас такое время, что все у все друг у друга копируют. Кроме того, чокер, брошь, чем крупнее, тем лучше», - отмечает Варвара Ферштут.
Ещё один тренд грядущего сезона – это цепочки, пояса-цепи. На талии, на бёдрах. Крупные, тонкие и многоярусные. На юбку, на пиджак или на брюки и джинсы.
«Сборки драпировки. Присбореность, неоспоримый тренд. Так же как рюши и воланы из нулевых. Прозрачность, то чего у дизайнеров было максимально много. Где-то нюансами - топ, лонгслив, в нескорых случаях полностью прозрачные вещи», - дополнят свой рассказ стилист.