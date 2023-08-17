Российская модель снялась в прозрачном платье на голое тело
Российская супермодель Наташа Поли приняла участие в откровенной фотосессии для модного журнала Perfect.
Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунте иностранного издания (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
38-летняя знаменитость снялась в прозрачном латексном платье бренда Alaia на голое тело в сочетании с красным париком. При этом в качестве обуви ей выбрали черные босоножки, а на лицо манекенщицы нанесли макияж в нюдовых оттенках. Среди прочего она позировала обнаженной в белом платье, которое демонстрировало ее грудь и зеленые трусы.
Lenta.ru
Известно, что автором съемки выступил бельгийский фотограф и кинорежиссер Вилли Вандерперре.
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