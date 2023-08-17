Какие украшения старят и как их заменить

Правильный выбор драгоценностей позволит «скинуть» некоторое количество лет.

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Дизайнер Аника Керимова рассказала «Вечерней Москве», от каких украшений стоит отказаться, чтобы выглядеть моложе.

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Тяжелые серьги

Независимо от возраста, очень тяжелые серьги будут оттягивать уши. После определенного возраста потеря коллагена и эластичности кожи может привести к тому, что ваши милые мочки ушей будут провисать, когда вы надеваете тяжелые серьги. Необязательно отказываться от длинных серег, достаточно отказаться от очень тяжелых.

Комплекты украшений

Как и в случае с меблировкой комнаты, сочетания ювелирных украшений могут выглядеть чересчур строгими. Да, это было модно, но, как и все модное, прошло. Если у вас есть красивый комплект украшений и они вам подходят, носите их по отдельности.

Другая идея — смешать ваши украшения с актуальными изделиями из разных металлов. Это современно и соответствует модным тенденциям. Если ваши украшения ценны, но их стиль устарел, вы можете переделать их в то, что будете носить с удовольствием.

Если же у вас много мелких украшений, которые вы никогда не носите, продайте их за стоимость золота или камней, заберите деньги и бегите по магазинам.

Неправильный цвет металла

В прошлом веке смешивание металлов было позором. Это означало, что вы не можете определиться с выбором, или, что еще хуже, не можете позволить себе подходящий металл в чистом виде. Теперь же неправильный выбор металлических оттенков может стать серьезным «проступком» по другой причине: это может состарить вас на десятки лет.

Розовое золото, золото, серебро или латунь — это базовый выбор каждого, своего рода «молодые металлы». Но также ориентируйтесь на свой оттенок кожи. Иначе неправильное сочетание добавит вам несколько лет.

Кроме того, неправильно подобранный цвет металла может подчеркнуть неровности кожи, покраснения или темные круги. Если вам больше идут холодные тона, то ваш цвет металла — серебро. Если у вас более теплый цвет лица, выбирайте золото.

Броши

Большинство людей считают, что броши старят. Но броши не старят, если вы правильно их носите. Если делать все правильно, то не придется выбрасывать броши, доставшиеся от мамы или бабушки.

Все дело в контрастах. Молодая женщина, носящая брошь на лацкане, будет выглядеть свежо и стильно. Женщина в возрасте с брошью на лацкане будет выглядеть еще старше. Используйте это украшение вместо пуговицы для застегивания кардигана. Брошь все равно будет на виду, но в модном, менее бабушкином виде.

Жемчуг

Как и в случае с брошами, не нужно переставать покупать жемчуг или прятать его подальше. Переоправьте жемчужины (в любом случае это необходимо делать каждые несколько лет), купите новую застежку и даже добавьте несколько драгоценных камней, чтобы по-настоящему изменить образ.