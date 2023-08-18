Стилист посоветовал одеваться в секонд-хендах

Стилист Лисовец посоветовал одеваться в секонд-хендах
Стилист Влад Лисовец объяснил, почему секонд-хенды в тренде. По словам эксперта, в секонд-хендах одеваются самые модные люди. Они знают, что в секонд-хендах можно найти уникальную винтажную вещь.
— В секонд-хенде можно очень неплохо нарядиться и выглядеть гораздо интереснее, чем многие люди, которые тратят огромные деньги. Нужно искать что-то необычное, непохожее, — рассказал Лисовец в комментарии «Радио 1».
По его словам, в секонд-хенде можно найти хорошие джинсы, кожаную куртку с интересным кроем, вещи, которые уже не производят.
Лисовец подчеркнул, что главное в моде — это силуэт, а не качество ткани. Необычной крой чаще всего можно найти только в комиссионных магазинах.
Лисовец также рассказал о модных трендах предстоящей осени. В будущем сезоне стоит обратить внимание на приталенные пальто с широкими плечами из экокожи, кожаные куртки, а также принтованные модели, передает RT.
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