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Дизайнер назвала россиянам устаревшую верхнюю одежду на осень

Дизайнер Аника Керимова назвала россиянам устаревшую верхнюю одежду на осень. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.

Дизайнер назвала россиянам устаревшую верхнюю одежду на осень
© Lenta.ru

Так, в грядущем сезоне свою актуальность утратят пальто с пышным низом и меховым воротником, поскольку они смотрятся непривлекательно и прибавляют возраст. Их лучше заменить на модели с классическим английским воротником слегка расклешенного кроя, считает эксперт.

Кроме того, немодными станут варианты из плюша и пальто-рубашки. По словам Керимовой, подобная верхняя одежда была очень популярна у блогеров. На данный момент она устарела и вместо нее лучше присмотреться к моделям бежевого цвета, оформленным длинными рукавами и поясом.

В заключение собеседница издания обратила внимание на приталенное однобортное пальто. Упомянутый фасон является непрактичным, поскольку под него можно надеть только тонкие водолазки, высказалась специалистка.

Ранее стилистка-имиджмейкер Диана Плиско назвала россиянкам самую модную верхнюю одежду на осень 2023 года. В грядущем сезоне актуальными окажутся базовые тренчи оверсайз или данные предметы гардероба прямого кроя длины макси или миди. По словам эксперта, с указанными вещами получится создать удачные многослойные образы.