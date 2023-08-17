Дизайнер назвала россиянам устаревшую верхнюю одежду на осень

Дизайнер Аника Керимова назвала россиянам устаревшую верхнюю одежду на осень. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.

Так, в грядущем сезоне свою актуальность утратят пальто с пышным низом и меховым воротником, поскольку они смотрятся непривлекательно и прибавляют возраст. Их лучше заменить на модели с классическим английским воротником слегка расклешенного кроя, считает эксперт.

Кроме того, немодными станут варианты из плюша и пальто-рубашки. По словам Керимовой, подобная верхняя одежда была очень популярна у блогеров. На данный момент она устарела и вместо нее лучше присмотреться к моделям бежевого цвета, оформленным длинными рукавами и поясом.

В заключение собеседница издания обратила внимание на приталенное однобортное пальто. Упомянутый фасон является непрактичным, поскольку под него можно надеть только тонкие водолазки, высказалась специалистка.