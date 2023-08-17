Как выглядеть стройнее с помощью одежды

В первую очередь, специалистка рассказала, что заправленные спереди плечевые изделия сделают талию более тонкой. Причем, по ее словам, спрятать вещь можно только с одного бока. Помимо этого, эксперт посоветовала носить акцентный ремень или укороченный второй слой одежды.