Как выглядеть стройнее с помощью одежды

Россиянам раскрыли способы выглядеть стройнее с помощью одежды
Дизайнер и fashion-иллюстратор Ольга Зверева раскрыла россиянам способы выглядеть визуально стройнее с помощью одежды. Соответствующий комментарий публикует газета «Metro Москва».
В первую очередь, специалистка рассказала, что заправленные спереди плечевые изделия сделают талию более тонкой. Причем, по ее словам, спрятать вещь можно только с одного бока. Помимо этого, эксперт посоветовала носить акцентный ремень или укороченный второй слой одежды.
"Кроме того, Зверева подчеркнула, что выигрышно смотрится удлиненный жакет. «Удачное сочетание, которое будет вам на руку: заправленный топ или футболка плюс брюки или юбка с высокой талией. Жакет "рисует" необходимые линии и зрительно ограничивает нашу талию", — пояснила она.
Среди прочего, собеседница издания порекомендовала носить вещи на запах или добавлять к образу классическую рубашку мужского кроя. Вдобавок она призвала обращать внимание на область плеч, поскольку расширенный плечевой пояс создает привлекательный для глаз контраст с узкой талией.
Как утверждает дизайнер, важно также использовать корректирующее белье.
«Его нужно выбирать со специалистом. Не стоит покупать белье на 3 размера меньше и пытаться в него втиснуться — это будет доставлять дискомфорт и сделает только хуже», — уточнила Зверева.