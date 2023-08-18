Стилист объяснила, как правильно сочетать оттенки в одежде

Если яркий образ в комбинации с белым и черным цветами кажется скучным, монохром не впечатляет, а выделиться из толпы заметной одеждой хочется, можно обратиться к цветовому кругу. Подробнее о правилах сочетания цветов и оттенков «ФедералПресс» рассказала стилист Надежда Чеснокова.

«Часто в гардеробе цветные вещи разные по насыщенности: и яркие, и разбеленные, пастельные, и даже неоновые. Именно поэтому они друг с другом не дружат. Но если мы возьмем цвета в одной насыщенности, они будут между собой сочетаться. Любые. Хотите яркое, заметное, впечатляющее сочетание цветов? Берите противоположный цвет на цветовом круге – они друг друга усиливают», – пояснила эксперт.

Если хочется сделать образ более спокойным, можно обратить внимание на классическую триаду сочетания цветов. Чеснокова отметила, что брать три цвета не обязательно, но такое число выглядит гармоничнее двух. Это не значит, что нужно наряжаться как светофор – красные брюки, желтая рубашка и синий пиджак. Третий цвет нужен, но акцентное пятно может быть маленьким – например, украшение справится с этой задачей.