Названа выдающая плохой вкус ошибка в свадебном образе

Дизайнер Андриана Митчелл из Хорватии назвала выдающую плохой вкус ошибку в свадебном образе. Соответствующая публикация появилась на сайте издания The Sun.

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Так, специалистка рассказала, что ей не нравится, когда невесты надевают под платье кроссовки. По ее мнению, из-за данной обуви девушки становятся сутулыми и выглядят менее элегантно.

В связи с этим Митчелл предложила присмотреться к туфлям на небольшом каблуке.

«Выбирайте обувь с умом и разнашивайте ее дома перед важным днем, чтобы смягчить и привыкнуть к ней. Не надевайте слишком высокие каблуки, если вы их обычно не носите», — посоветовала дизайнер.