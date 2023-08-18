5 моделей юбок, актуальных этой осенью

Стилисты thevoicemag.ru отметили, что этой осенью будут актуальны джинсовые юбки макси.

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Особенно стоит присмотреться к вариантам из тёмного денима.

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Юбка-солнце тоже в тренде. Главное, выбрать модель из плотной ткани, которая хорошо держит форму.

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Мягкая «колонна» – юбка, которая хорошо облегает фигуру, подчёркивает талию и бёдра.

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Асимметричный «килт» хорошо будет смотреться с оверсайз-пиджаками и грубыми ботинками.

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«Мятое» кружево тоже в тренде. Хорошо такая юбка подойдёт к свитшотам и топам.