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5 моделей юбок, актуальных этой осенью

Стилисты thevoicemag.ru отметили, что этой осенью будут актуальны джинсовые юбки макси.

5 моделей юбок, актуальных этой осенью
© runews24.ru

Особенно стоит присмотреться к вариантам из тёмного денима.

runews24.ru

Юбка-солнце тоже в тренде. Главное, выбрать модель из плотной ткани, которая хорошо держит форму.

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Мягкая «колонна» – юбка, которая хорошо облегает фигуру, подчёркивает талию и бёдра.

runews24.ru

Асимметричный «килт» хорошо будет смотреться с оверсайз-пиджаками и грубыми ботинками.

runews24.ru

«Мятое» кружево тоже в тренде. Хорошо такая юбка подойдёт к свитшотам и топам.

runews24.ru