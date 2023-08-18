5 моделей юбок, актуальных этой осенью
Стилисты thevoicemag.ru отметили, что этой осенью будут актуальны джинсовые юбки макси.
Особенно стоит присмотреться к вариантам из тёмного денима.
runews24.ru
Юбка-солнце тоже в тренде. Главное, выбрать модель из плотной ткани, которая хорошо держит форму.
runews24.ru
Мягкая «колонна» – юбка, которая хорошо облегает фигуру, подчёркивает талию и бёдра.
runews24.ru
Асимметричный «килт» хорошо будет смотреться с оверсайз-пиджаками и грубыми ботинками.
runews24.ru
«Мятое» кружево тоже в тренде. Хорошо такая юбка подойдёт к свитшотам и топам.
runews24.ru