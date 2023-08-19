5 моделей женской обуви, которая всегда выглядит роскошно

Обувь — важная составляющая идеального образа. Многие считают, что покупка стильной модели всегда обойдется в копеечку. Но это не так.

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О пяти видах женской обуви, которая всегда выглядит роскошно, «Вечерней Москве» рассказала дизайнер Аника Керимова.

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Классические лодочки

Классические лодочки были, есть и остаются незаменимым вариантом для любой девушки. Они уместны как на светских мероприятиях, так и для визитов в офис.

Лодочки на высоком каблуке и с острым мысом сами по себе выглядят очень эффектно. Они сочетаются с платьями, джинсами, костюмами, комбинезонами и гармонично вписываются в большинство ситуаций. Лодочки всегда работают на вас: визуально удлиняют ноги и силуэт. Это must have, который обязан быть в женском гардеробе.

Если не хотите ошибиться, выбирайте классические цвета — черный или нюд. Для вечеринок и торжественных случаев можно приобрести эффектные «блестящие» модели с декором.

Туфли с закрытым мысом и открытой пяткой

Не менее привлекательные и удачные модели — туфли с закрытым вытянутым мысом и открытой пяткой. Такая обувь выглядит очень соблазнительно и кокетливо, поскольку слегка открывает женские ножки.

Помимо роскошного внешнего вида, она может обеспечить еще и удобство, поскольку исключает натирание кожи. Такая модель впишется не только в строгий дресс-код, но и в романтический или повседневный лук.

Самым интересным и эффектным сочетается дуэт этой обуви с юбкой-карандашом или облегающими вечерними платьями. Для деловой обстановки подойдут черные и бежевые модели (последние заметно удлиняют ножки) либо туфли пастельных оттенков (мятный, лавандовый), а для коктейльных вечеринок — малиновые, зеленые или ярко-синие.

Ботильоны

Ботильоны являются не только универсальной, но и очень солидной обувью, которая заметно освежает и преображает любой образ. Но многое зависит от выбора модели и цветового решения.

Одной из самых роскошных вариаций этой обуви можно смело назвать белоснежные ботильоны без шнуровки и на среднем каблуке. Данная модель сочетается с юбками и платьями миди, кожаными плащами и джинсами. Для более ярких и интересных моментов обратите внимание на «сочные» и «вкусные» цвета, например оранжевый, синий или голубой.

Ботфорты

Ботфорты на устойчивом каблуке, прикрывающие колени, — роскошная обувь. Но учтите, что с данной моделью стоит продумывать свой аутфит очень тщательно, чтобы соблюсти баланс между вульгарностью и женственностью.

Подобные ботфорты сочетаются с короткими юбками-трапециями или платьями в винтажном стиле. Для самого эффектного выхода в свет можно сочетать их с роскошным вечерним платьем ассиметричного кроя.

Также с такой обувью отлично сочетаются яркие костюмы с шортами, которые идут в тон самим сапогам. Превосходно ботфорты сочетаются с длинными кожаными плащами, пальто либо удлиненными жакетами.

Сапоги на каблуке с острым мысом

Для создания безупречного осеннего лука вооружитесь сапогами на каблуке с острым мысом. Черные кожаные модели можно сочетать с платьями, джинсами, юбками и костюмами.

Актуальными и востребованными будут коричневые либо серые сапоги. А экспериментальными и смелыми — вариации с животным принтом или с эффектом кожи крокодила.