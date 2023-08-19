Каким урокам стиля научила женщин Коко Шанель

О Коко Шанель написаны десятки книг, в том числе ее собственные мемуары, сняты кинокартины, ей посвящены мюзикл и балет, а цитаты "великой мадемуазель" давно стали афоризмами и, кажется, главным гидом по оформлению стиля для любой женщины.

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Какой была ее настоящая жизнь, сегодня остается только гадать - женщина, навсегда вошедшая в историю моды, мастерски играла фактами и выдавала публике только то, что считала наиболее выгодным для себя. Но общие черты ее судьбы известны.

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Габриэль Бонер Шанель (или Шансель, ведь именно так фамилию новорожденной девочки записали в регистрационной книге - прим. ред) родилась ровно 140 лет назад - 19 августа 1883 года. Выросшая без родителей и богатого наследства в приюте при монастыре, не отличавшаяся принятым стандартом красоты, эта француженка не просто создала могущественный модный дом и бренд, она стала легендой.

В 1958 году британский журнал Vogue объявил: "Шанель - это главный фактор влияния на мировую моду. Ее костюмы из джерси и блейзеры копируют все вплоть до местных магазинов. Она в ответе за популярность мужских сорочек, сверкающих запонок и медальонов, позолоченных и жемчужных сережек, шляп бретонских моряков, туфель с ремешком вместо задника и контрастным носком"…

Российская Газета

В честь знаковой для мира моды даты рассказываем о главных изобретениях Шанель, ставших классикой и той самой базой гардероба, которая должна быть у каждой современной дамы, желающей одеваться со вкусом.

Костюм Шанель

Все говорят костюм, но подразумевают, конечно, жакет. Первый экземпляр, который можно назвать прообразом известной нам классической модели от Шанель, появился в 1920-е годы.

Считается, что идея пришла в результате близкого общения Коко с герцогом Вестминстерским (тогда он был самым богатым человеком Англии) - женщина была совершенно покорена его твидовым, по-британски аристократичным, квадратным пиджаком.

В те времена твид не был новинкой в одежде, однако использовать его разрешалось исключительно для гардероба представителей сильного пола, а женщины даже не смотрели в сторону такого материала. Для бунтарки Шанель, всегда имеющей свое собственное, как правило, противоположное мнение, это был вызов. Она оценила твид сразу - мягкая ткань прекрасно держала форму и не теряла своих качеств со временем.

Первоначальные модели костюмов - квадратный укороченный жакет и деликатно расклешенная юбка до середины коленей - шили из мягкого шерстяного джерси и текстурного твида с шотландских фабрик. Для каждого сезона Коко обычно предлагала к комплекту однотонную блузку из шелкового атласа или топ. Подкладка на жакете обязательно из того же материала, что и блуза. С тех времен и до сих пор мало, что изменилось.

При любых вариациях костюма с годами (в основном в деталях) пропорции оставались всегда визуально сбалансированными. Говорят, Шанель удалось найти то самое "золотое сечение" для любой фигуры.

Как понять, что придумала дизайнер? Ее модель - это мягкий прямого кроя жакет без жесткой структуры пиджака. Его легко узнать по фирменной золотой цепочке, вшитой в нижний край подкладки: это было сделано для утяжеления, чтобы избежать деформации ткани при носке, а также совершенствовало посадку на фигуре. Некоторые жакеты не имели воротника, у других были лацканы или воротник-стойка, некоторые оторачивались мехом. Но главным был покрой рукава. Коко считала, что рукава - это самый важный элемент одежды, и часами подгоняла их, чтобы добиться совершенства - они должны быть красивыми и при этом ни на миллиметр не мешать движению руки и чувствоваться. Также на ее жакетах всегда были настоящие накладные карманы и петли для пуговиц - никаких имитаций.

И хотя не существовало двух совершенно одинаковых костюмов, Шанель бесконечно повторяла этот стиль, внося лишь небольшие изменения, чтобы женщины получали вещь, неподвластную капризам сезонной моды.

Публика не сразу приняла твидовый жакет, уж слишком непривычным он был для эпохи своего первого появления. Потребовалось почти 30 лет, чтобы жакет от Шанель стал желанной вещью для модниц всего мира и негласным символом истинной роскоши.

Трикотаж

Коко ненавидела нарочитую театральность. Еще одним результатом ее связи с герцогом Вестминстерским стали коллекции с сильным влиянием спортивного стиля британской аристократии. Шанель часто ходила на принятые в том окружении развлечения: рыбалку, охоту, скачки, крикет, плавала на яхте. Ее неоднократно фотографировали в охотничьих куртках герцога, его рубашках и жилетах.

Шанель часто заимствовала у герцога Вестминстерского предметы верхней одежды, пока однажды не сшила похожий кардиган для себя, чтобы не мерзнуть на Туманном Альбионе. Фото: Getty Images

Говорят, что кардиган, который уже давно стал основой гардероба всех женщин, пришел в моду с английского крикетного поля. Но в интерпретации Коко он стал многофункциональным предметом одежды. В качестве материала изначально выбрала тонкое трикотажное джерси, чтобы кардиган было удобно носить и с юбкой, и с брюками, снова сделала к нему большие удобные карманы - получилась вещь, за которую мы благодарны дизайнеру в прохладную погоду.

В магазине Шанель в Довиле основным ассортиментом стала спортивная одежда для женщин, выполненная из трикотажа, который до этого опять же использовался только для пошива мужского нижнего белья. Это был период Первой мировой войны и послевоенное время. Подобная ткань стоила копейки, но с ней было легко работать.

Шанель разработала целую коллекцию вещей, которые по силуэтам были похожи на мужские: фланелевые рубашки, длинные свитера, трикотажные платья, блузы без рукавов… Большое влияние на проекты дизайнера оказала военная форма того времени. Коллекция стала революцией в мире моды и изменила отношение женщин к своему гардеробу.

"Я дала возможность модным женщинам жить, дышать, чувствовать себя комфортно и выглядеть моложе", - заявила модельер.

В 1916 году американский Vogue выпустил признание: "Шанель в совершенстве овладела своим искусством, и ее искусство - это трикотаж".

Здесь же Шанель предлагает женщинам носить футболку в полоску - ту самую матроску. Вспомните о кутюрье, когда выйдете гулять в парк и вам встретятся несколько девушек в матросках. Именно после демонстрации Шанель тельняшка и легкие светлые укороченные и продуваемые брюки - клеш стали ассоциироваться с утонченным парижским стилем.

Да, за возможность женщинам носить брюки нужно тоже благодарить Шанель.

Yachting pants

Первые брюки Коко окрестили "парусными штанами" из-за свободного кроя и укороченной длины. Широкие, свободные, не сковывающие движения они привели женщин в восторг, ведь до этого даже вдоль пляжа Довилля им приходилось передвигаться в юбке, связанной в районе щиколоток, чтобы ветер не обнажал ноги.

Российская Газета

Шанель была среди первых дизайнеров, одевших женщин в брюки. Как водится в случае с Коко, сначала она подумала о себе, о том, что удобно ей. Надела, получила взгляды непонимания и критику, но не остановилась. Брюки на женщинах стали без преувеличения прорывом в модной индустрии того времени. Получившие название "yachting pants", они быстро для своей революционности вошли в обиход. Женщины, уставшие от войн и постоянного ношения корсетов, хотели свободы, комфорта и раскрепощенности в одежде. Сначала дамы носили брюки на отдыхе, но потом незаметно для всех и органично они перекочевали в повседневную жизнь. Модели брюк тоже стали меняться и становится более женственными.

Маленькое черное платье

Коко Шанель всегда будет ассоциироваться с "маленьким черным платьем". Версий появления его в коллекции кутюрье несколько - от ностальгии по детству в приюте до тоски по погибшему возлюбленному Бою Кэпелу. Но что бы ни подоткнуло "мадемуазель" к этому, в 1926 году она выпустила целую линию черных платьев. После этого дизайнер периодически возвращалась к тем первоначальным моделям, снова и снова внося изменения и достигая новых вершин такой обманчивой и дорогой простоты.

Однако основа того самого платья была заложена именно тогда.

Шанель была не единственным дизайнером, использовавшим черный цвет в платьях (хотя в то время он был не особо популярен), но именно она сумела воплотить его одинаково шикарно и при этом сдержанно как для утра, так и для вечера. Ее первые модели были сшиты из шерсти и марокена - дневной вариант. И из матового шелкового или атласного крепа для вечернего выхода.

Крой был для того времени удивительно современным: платье-футляр длиной чуть ниже колен облегало фигуру, но не обтягивало и не провисало - все как любила практичная Коко. Таким маленькое черное платье идет абсолютно всем, и благодаря нарочитой простоте становится универсальным.

Американский журнал Vogue в октябре 1926 года назвал новое платье из черного крепдешина "платьем-фордом", проводя таким образом аналогию с автомобилем Ford, и предсказал, что эта модель станет главной для широкой публики и бессмертным хитом. Не ошибся.

Вышивка бисером

На модные воплощения Шанель на протяжении всей ее жизни оказывали влияние окружавшие ее мужчины. В том числе русские. Сергей Дягилев, Игорь Стравинский, великий князь Дмитрий Павлович… Перебравшись в Париж, они привезли с собой образ культурной, художественной России, и французы влюбились в страну, а Коко нашла вдохновение. К тому же умная и дальнозоркая Шанель сразу поняла, что Россия - настоящий тренд, как сказали бы современники, и обладает существенной коммерческой привлекательностью. Дизайнер выпустила коллекцию традиционной русской крестьянской одежды под названием "Славянский период".

В годы после войны сильно не хватало текстиля и роскошных тканей, каждый модельер выживал как мог. Коко придумала украсить обычное однотонное платье ручной вышивкой - в итоге получился материал, способный конкурировать на равных с самыми лучшими тканями. Мир моды был поражен тем, как она использовала сложный русский узор, оставив сами платья очень простыми по крою и удобными в носке.

Вещи славянской коллекции стали мгновенно популярны. Сюда вошли цельнокройные платья а-ля крестьянка, туники и жилеты, пальто на соболиной подкладке, также была придумана новая версия традиционной подпоясанной блузы - Шанель добавила к ней квадратное декольте, и получилось своеобразное платье-рубашка в сельском стиле, ставшее ультрамодным и получившее название La Rus. Все они были украшены фантастической вышивкой их бисера, которые вручную делали мастерицы-эмигрантки из России. Чуть позднее в ход уже настоящие бриллианты.

Сумка на цепочке

В обществе первой половины ХХ века считалось, что благородным дамам сумки не нужны - все самое "нужно" вполне уместиться в малюсенький ридикюль, которые носили в руках. Шанель это очень раздражало, потому что непоседливая активная модница постоянно теряла такую "сумочку". В конце концов, решение проблемы она нашла - взяла и пришила сумке-кошельку длинную цепочку наподобие тех, что использовала для низа жакета. Теперь аксессуар можно было носить на плече или надевать через плечо и не бояться где-нибудь забыть.

Российская Газета

Для того времени это был очередной вызов обществу со стороны Шанель, ведь сумки на длинной ручке тогда носили только военные и женщины-почтальоны. Одновременно появилась прямоугольная форма "тела" сумки - иначе и быть не могло - воздушные закругленные и круглые силуэты - это не к Коко, она ненавидела такое.

Презентация нового творения широкой публике состоялась много позже - в феврале 1955. Отсюда, к слову, и название сумочки - "2.55". Сегодня об этих цифрах на своем плече мечтают многие. И надо сказать, что модель остается глобально неизменной.

Двухцветная обувь на низком каблуке

К костюму и платью Шанель предложила добавить бежевые или белые туфли на небольшом каблуке с открытой пяткой и округлым контрастным черным носком. Двухцветная обувь! Эта женщина снова рискует. Но, во-первых, это удобно - первый критерий, о котором думала "великая мадемуазель". На протяжении всего своего творческого пути дизайнер повторяла - элегантности без комфорта не бывает: если женщине не удобно, она не будет чувствовать себя привлекательной. А во-вторых, такая расцветка визуально уменьшала длину ступней и одновременно вытягивала длину ног - мечта многих барышень…

Так стремление сделать практичную и одновременно изящную обувь привело к рождению еще одной легенды от Шанель. Сегодня такая модель остается трендовой и до сих пор представлена в коллекциях дома в классическом нестареющем бежево-черном исполнении, но также дополнена в переосмысленном варианте - в виде балеток, лоферов и жокейских сапог с темным мыском.

Жемчуг, бижутерия, броши - лучшие аксессуары

"У женщин, которые не носят украшения, нет будущего", - заявляла Шанель. Сама "мадемуазель" дополняла каждый свой образ бижутерией: это могли быть ожерелья с крупными камнями, браслеты без застежки, массивные серьги-гвоздики. И броши – их Коко носила не только на пиджаках и пальто, но также и на головных уборах, ремнях и карманах. Еще один урок стиля от дизайнера.

Первую жемчужную нить Шанель подарит уже ранее упомянутый князь Дмитрий Павлович Романов. Хотя есть источники, которые приписывают этот презент английскому герцогу. Как бы то ни было, с этого подарка начнется любовь Коко к белым "бусинам". На архивных фото Шанель практически всегда в многослойных жемчужных колье. Она дополняла ими лаконичные платья, твидовые костюмы и шелковые блузы, во всех книгах написано, что "великая Коко" даже дома появлялась с ниткой жемчуга и надевала его на спортивную одежду. Потом и вовсе предложила всему миру смешивать жемчуг с драгоценными камнями, а затем носить с ним бижутерию.

Ожерелье в несколько рядов, иногда несколько аккуратных нитей вокруг шеи, а порой что-то броское - зависело от случая, крупные жемчужины в ушах, или декоративные пуговицы с жемчугом как отдельное украшение, или покрытые им броши… Шанель обожала этот "камень", искренне верила, что ничего другое так не освежает женщину, как жемчуг. Он стал еще одной визитной карточкой ее модного дома.

Коко Шанель была абсолютно предана жемчугу и даже заявляла, что "жемчуг - всегда прав".

Скончалась Габриель 10 января 1971 года в возрасте 87 лет от сердечного приступа в отеле Ritz, в котором жила почти 30 лет. Гроб Шанель был украшен тысячами белых цветов - одним из ее любимых оттенков.

Полного величия Шанель достигла лишь к 50 годам - столько времени понадобилось обществу, чтобы понять и принять ее кардинально изменившие представления о стиле идеи.