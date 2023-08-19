Почему женщины до сих пор мечтают о наряде от Chanel

«Главное достоинство, которое было у нее, это бесконечная привязанность к работе и наличие вкуса. Вкуса очень простого, — она любила минимум цвета. Белое, черное, зеленое, коричневое — ее любимые сочетания. И, конечно, в этой простоте, которую воспитали в ней монашки в монастыре, она создала очень многие важные, удобные женские вещи. Часто используя при этом трикотажное полотно, которое на настоящий момент является основной материей для создания всей одежды в мире», — обратил внимание Васильев.