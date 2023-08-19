Почему женщины до сих пор мечтают о наряде от Chanel
Коко Шанель внесла в мир моды удобство, четкость линий и детали, благодаря чему бренд Chanel популярен и спустя столетие. Об этом в разговоре с «Газетой. Ru» заявил историк моды Александр Васильев. 19 августа поклонники французской кутюрье празднуют 140-летие со дня ее рождения.
«Я ценю ее вклад в мир моды, потому что она внесла простоту, удобство, четкость линии, накладные карманы, искусственный жемчуг и детали. Особенно черные носы на обуви, которые так понравились миллионам. Поэтому и сегодня почти каждая женщина в мире хочет иметь хотя бы что-то с маркой Chanel», — сказал Васильев.
Он отметил, что Коко Шанель никогда не училась рисунку, профессиональному шитью и моделированию, однако смогла создать первую мировую империю моды.
«Главное достоинство, которое было у нее, это бесконечная привязанность к работе и наличие вкуса. Вкуса очень простого, — она любила минимум цвета. Белое, черное, зеленое, коричневое — ее любимые сочетания. И, конечно, в этой простоте, которую воспитали в ней монашки в монастыре, она создала очень многие важные, удобные женские вещи. Часто используя при этом трикотажное полотно, которое на настоящий момент является основной материей для создания всей одежды в мире», — обратил внимание Васильев.
После маленького черного платья топом продаж дома Chanel стал жакет. Костюмы от Коко носили многие знаменитости послевоенной эпохи, включая Жаклин Кеннеди и принцессу Монако Грейс.
«Успех Шанель был абсолютно фантастичным. И не только благодаря обилию разнообразных форм одежды. Это и новые ароматы, косметика, бижутерия. На сегодняшний момент Chanel одна из самых богатых марок, широко продаваемая во всем мире. И, несмотря на закрытие бутика в России, популярна среди русской новой элиты», — констатировал Васильев.