Как «Великая Мадемуазель» создала империю моды

Она подарила миру маленькое черное платье и освободила женщин от корсетов. 140 лет назад родилась Габриэль Бонер Шанель, вошедшая в историю под именем Коко. «Великая Мадемуазель» не просто пробилась из воспитанницы приюта в высший свет, но и создала могущественную fashion-империю. Корреспондент «МИР 24» Елена Ширяева – о создании «вечных» образов Шанель.

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Принципу «роскошной простоты» она следовала всю жизнь. Это Коко Шанель впервые сбросила тугой корсет, укоротила юбку и оделась по-мужски в брюки. Это шокировало до такой степени, что ей хотелось подражать. Ведь все, что когда-то придумала Шанель, и сегодня эталон стиля.

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То самое знаменитое маленькое черное платье от Шанель. Цвет траура Коко сделала желанным. Это благодаря ему женщины уже много лет не сомневаются: чeрный всегда в моде! С ним почти весь фильм не расставалась и главная героиня Одри Хепберн в картине «Завтрак у Тиффани».

На создание модных шедевров вдохновляли личные переживания. Благодаря русскому увеличению Коко – великому князю Дмитрию Павловичу – появился известный на весь мир аромат духов.

Костюмы и пальто из английского твида вошли в моду после любовного романа Шанель и герцога Вестминстерского.

В студии модельера Елены Макашовой – новая коллекция твидовых жакетов. Такая же шанелевская клетка и форма, но сам образ трансформировали.

«В основе шанелевская ткань. Минималистический жакет. Но мы повесили здесь не одну, а две сумочки», – говорит Елена Макашова.

С уважением к прошлому здесь создают новые, необычные образы. Елене Макашовой, как и Шанель, пришлось преодолеть много трудностей, перед тем как ее смелые образы захотели примерить на себя звезды эстрады и кино.

«По тем временам очень прогрессивная женщина, но она была мягкая. Она лишила всех кружев и украшения. Маленький костюмчик, тоненькая ниточка жемчуга и маленький бантик. Это невероятно!» – отмечает Елена Макашова.