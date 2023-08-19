Моника Беллуччи снялась для обложки Harper's Bazaar

58-летняя Моника Беллуччи снялась в платье с пышным лифом и разрезом на бедре. Волосы ей уложили с косым пробором и сделали вечерний макияж с нюдовой помадой. Образ дополнил золотой браслет.

В феврале 2023 года Монику Беллуччи заподозрили в романе с американским кинорежиссером Тимом Бертоном. Папарацци засняли их во время свидания в Париже. В СМИ предположили, что роман между ними завязался после встречи на 14-м кинематографическом фестивале имени братьев Люмьер, который прошел в октябре прошлого года во французском городе Лион. Там Бертон получил награду из рук Беллуччи. В конце июня актриса дала большое интервью журналу Elle France, в котором подтвердила, что встречается с режиссером.