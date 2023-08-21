Как выбрать обувь на каблуке, чтобы ноги не уставали весь день

Эффектная шпилька делает фигуру изящнее, походку и осанку женственнее, но каждая женщина знакома с ощущениями, больше напоминающими пытку. И все же обувь на каблуках может быть удобной, для этого нужно правильно ее выбрать.

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Если вы идете в магазин или отправляетесь за заказанными в маркетплейсе туфельками, делайте это вечером. Нога в этот момент немного отечет, поэтому вы сможете оценить, как обувь будет ощущаться в течение дня.

Правильный размер

Не ориентируйтесь только на цифры, напечатанные на коробке или в карточке товара: 37 размер разных производителей может отличаться больше, чем на сантиметр. Измерьте стопу и возьмите сантиметровую ленту с собой, чтобы убедиться — размер вам подходит.

Пальцы не должны быть сдавленными: это приведет к быстрому отеку, волдырям, нарушению кровотока, такие последствия мало ассоциируются с комфортом.

Обратите внимание на каблук и подошву

Специалисты считают, что самый удобный каблук — блочный. Он устойчивый и позволяет правильно распределить нагрузку. При этом нога не должна скользить, поэтому не стоит покупать обувь с гладкой подошвой.

Кожа и замша

Натуральные материалы немного растягиваются, принимая форму стопы, поэтому кожаные и замшевые туфли удобнее, чем тканевые или сшитые из заменителей кожи.

Ремешки

Если вы присматриваетесь к босоножкам на шпильке, помните, что, чем шире ремни, тем удобнее будет выбранная пара. Тонкие веревочки смотрятся очень эффектно, но они будут врезаться в отекшую ногу и постоянно доставлять боль.

Дополнительная фиксация

Чем плотнее обувь сидит на ноге, тем меньше вы будете уставать. Поэтому ремешок вокруг щиколотки — не только декоративная, но и практичная деталь, которая сделает ношение шпильки более комфортным.

Расположение каблука

Здесь есть две тонкости. Во-первых, каблук не должен быть слишком близко расположен к носку. Да, такие лодочки смотрятся очень эффектно, но нога все время ношения находится в очень непривычном положении. Расстояние между носком и каблуком должно быть равно вашему подъему.

При этом удобная шпилька расположена ровно под пяткой, так нога не будет скользить вперед, а нагрузка распределится правильно.

Практикуйтесь