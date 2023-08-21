5 моделей обуви, необходимой каждой девушке

В данном случае эксперт назвала подходящими лодочки, которые визуально удлиняют ноги и сочетаются как с официальными нарядами, так и с неформальной одеждой. В то же время она внесла в список туфли с закрытым носом и открытой пяткой и ботильоны, особенно белого цвета без шнуровки и на среднем каблуке.