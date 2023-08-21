Блогер перечислила удешевляющую внешний вид одежду

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом ellabellaaa_, чей бог насчитывает 62,8 тысячи подписчиков, призвала носить исключительно глаженные вещи. По ее словам, мятые предметы гардероба портят образ.

Помимо этого, юзерша добавила, что одежда неоновых цветов выглядит неудачно, поэтому от нее стоит отказаться. При этом она уточнила, что туфли на высоких каблуках ярких оттенков могут удачно преобразить наряд.