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Названа устаревшая пляжная одежда

Дизайнер Артем Терентьев назвал россиянкам устаревшую пляжную одежду. Его комментарий публикует портал «Городовой».

Названа устаревшая пляжная одежда
© Lenta.ru

Так, из моды вышли полупрозрачные палантины. По словам эксперта, особо популярный несколько лет назад предмет гардероба в настоящее время считается признаком плохого вкуса.

В то же время среди купальников специалист выделил слитные модели, которые позволяют равномерно загореть благодаря тому, что пропускают солнечные лучи.

«Всегда актуальны раздельные купальники в одном цвете — белые, черные, бежевые», — добавил собеседник издания.