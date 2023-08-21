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Раскрыты визуально старящие женщин ошибки во внешнем виде

Блогерша Дейдра (фамилия неизвестна), специализирующаяся на теме модной индустрии, раскрыла распространенные ошибки, которые визуально старят женщин. Соответствующий материал публикует Еxpress.co.uk.

Раскрыты визуально старящие женщин ошибки во внешнем виде
© Lenta.ru

В первую очередь инфлюэнсерша призвала читателей отказаться от бесформенных предметов гардероба, которые напоминают пуховое одеяло. Помимо этого, женщина уточнила, что вещи, которые носились ими в молодости, сейчас могут смотреться непривлекательно.

Кроме того, Дейдра заявила, что ключевую роль в удачном внешнем виде играет собственное восприятие.

«Не думайте о своем возрасте, когда примеряете наряд! Очень здорово, если вы будете становиться перед зеркалом и наслаждаться своей внешностью. Носите то, что заставляет вас чувствовать себя счастливой!» — заключила она.