Утепляемся стильно: что носить этой осенью

До конца лета осталась неделя, поэтому пора присматривать образы с утепленной одеждой. Стилист Яна Гракова рассказала «ФедералПресс», что будет актуально в грядущие три месяца, какую обувь носить и каким цветам отдать предпочтение этой осенью.

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Верхняя одежда

«Для начала осени отлично подходят жакеты. Также незаменимы тренчи – это достаточно универсальный предмет гардероба. Можно носить и спортивные ветровки», – посоветовала эксперт.

На более прохладную погоду стоит присмотреть жилет или куртку – сейчас в магазинах представлено много разнообразных фасонов. Пальто и косухи, по словам Граковой, тоже остаются актуальными.

Обувь

Осенью можно носить кеды, кроссовки, лоферы, ботильоны, грубые ботинки, сапоги (как обтягивающие голенище, так и свободные), ботфорты – выбор зависит от погодных условий.

Если улицы в лужах, для прогулок стилист рекомендует кожаную обувь. Замшевые сапоги и модели с меховыми деталями больше подходят тем, кто в плохую погоду не выходит на улицу или постоянно ездит в машине.

Цвет гардероба