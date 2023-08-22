Утепляемся стильно: что носить этой осенью
До конца лета осталась неделя, поэтому пора присматривать образы с утепленной одеждой. Стилист Яна Гракова рассказала «ФедералПресс», что будет актуально в грядущие три месяца, какую обувь носить и каким цветам отдать предпочтение этой осенью.
Верхняя одежда
«Для начала осени отлично подходят жакеты. Также незаменимы тренчи – это достаточно универсальный предмет гардероба. Можно носить и спортивные ветровки», – посоветовала эксперт.
На более прохладную погоду стоит присмотреть жилет или куртку – сейчас в магазинах представлено много разнообразных фасонов. Пальто и косухи, по словам Граковой, тоже остаются актуальными.
Обувь
Осенью можно носить кеды, кроссовки, лоферы, ботильоны, грубые ботинки, сапоги (как обтягивающие голенище, так и свободные), ботфорты – выбор зависит от погодных условий.
Если улицы в лужах, для прогулок стилист рекомендует кожаную обувь. Замшевые сапоги и модели с меховыми деталями больше подходят тем, кто в плохую погоду не выходит на улицу или постоянно ездит в машине.
Цвет гардероба
Универсальные осенние цвета – бежевый, молочный, светло-коричневый, шоколадный. Они абсолютно всегда актуальны. Но в этом сезоне уместны и яркие акценты – можно носить розовый, красный, уходящий в винный, оранжевый, желтый.