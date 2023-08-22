От «леопарда» до клетки: 4 принта, которые никогда не выйдут из моды

Принты — отличный способ добавить ярких акцентов в свой гардероб. Также одежда со стильной «печатью» позволит вам быть в тренде. О принтах, которые никогда не выходят из моды, «Вечерней Москве» рассказала дизайнер Аника Керимова.

Леопардовый

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Если вы до сих пор считаете леопардовую расцветку чем-то вульгарным и не хотите «примерить» ее на себя — срочно «гуглите» изображения по запросу «тренд сезона леопард». Заряд визуального вдохновения вам гарантирован. И, скорее всего, свое отношение к «леопарду» вы измените. Или по крайней мере найдете подходящий лично вам способ его носить.

Леопардовое пальто следующей весной — настоящий «маст-хэв»! Носить его можно с чем угодно, причем, чем ярче одежда, тем выгоднее сочетание!

Цветочный

Эти природные принты имеют долгую историю в мире моды, уходящую корнями в средневековье. К концу 1400-х годов цветочный принт был неотъемлемым элементом не только каждого гардероба, но и дома, так как производители тканей для штор и обивки мебели также следовали трендам.

В наши дни ретроцветочный принт по-прежнему украшает блейзеры, рубашки и платья, придавая им легкость и изящество. Такая одежда уместна в любой ситуации — от офиса до красной ковровой дорожки.

Полоска

Иллюзия лишнего объема — это досадный побочный эффект многих принтов и узоров. Принт действительно может визуально прибавить габаритов телу. И в этом плане самым очевидным ограничением является горизонтальная полоска, которая визуально расширяет. Этот факт стоит учитывать, если вы стремитесь скрыть лишние объемы.

А вертикальные полосы удлиняют тело. Такой узор хорошо подходит как для пышных, так и для миниатюрных фигур, так как создает иллюзию, что вы стройнее и выше, особенно если носить их от макушки до пят.

Клетка

Клетка — это всегда актуальный тренд в весеннее время. Могут меняться цвета и формы, но суть остается неизменной. Не в последнюю очередь стоит рассмотреть универсальные клетчатые рубашки, которые являются «маст-хэвом» 2023 года.