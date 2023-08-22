Россиянкам назвали выдающую отсутствие вкуса одежду

Специалистка призвала женщин старше 50 лет отказаться от покупки нарядов с мелкими цветочными узорами, а также этническими орнаментами. По ее словам, предметы гардероба с подобным принтом в данном случае не выглядят стильно и способны сделать их обладательницу визуально старше.