4 вещи, которые всегда выглядят дешево

Вы носите их почти каждый день и с удовольствием приобретаете их в различных вариантах во время очередного шопинга. При этом эти вещи и аксессуары делают образ дешевым, вы сами этого просто не замечаете.

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Мы вместе со стилистами спешим на помощь с нашим топом вещей, от которых стоит отказаться в своем гардеробе и образе в целом.

Колготы под цвет кожи

Если вы не работаете в госструктурах и ваш дресс-код не предусматривает жестких правил, откажитесь от бежевых колгот в пользу черных или же вообще не надевайте их, если позволяет ситуация. Лоснящиеся при дневном свете колготки, даже самые тонкие, способны испортить любой образ. Хуже, если вы подберете колготки с эффектом загара.

Искусственные камни в бижутерии

Еще в детстве мы все баловались украшениями из газетных киосков — кольца и колье из пластмассы с огромными камнями тогда казались особым шиком. Что интересно, сегодня многие женщины до сих пор предпочитают массивные украшения из недрагоценных металлов. При этом такие вещи действительно можно сделать частью образа, но лишь в том случае, если в качестве вставок не будет огромных искусственных камней, а само украшение не будет слишком активно блестеть. В противном случае вы рискуете максимально удешевить свой образ, даже если на вас дизайнерская вещь или обувь.

Растянутые вещи

Нет, речь не про оверсайз. Слишком объемные вещи, которые не подчеркивают ваши достоинства, делают ваш образ скучным и уж точно не дорогим. Обратите внимание, что большинство дизайнерских вещей отличаются прямыми линиями, спокойными оттенками и качественным материалом. Чаще всего материалы жесткие, могут держать форму. Если в ваших планах серьезное мероприятие, где нужно выглядеть достойно, сделайте акцент на этих моментах.

Деним с принтом и надписями