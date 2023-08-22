Рогов рассказал, как носить летние шлепки осенью

Российский стилист и телеведущий Александр Рогов рассказал, какую обувь носить осенью 2023 года. Об этом стилист написал в своем Telegram-канале.

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По мнению Александра Рогова, в наступающем сезоне будут актуальны кожаные шлепанцы. Носить их стилист предложил с теплыми носками.

«Скоро осень, но это не повод отказываться от шлепок! Носите их с плотными носками!» — посоветовал он.

Он также отметил, что этот тренд пользуется популярностью у многих знаменитостей. Так, например, актрисы Мэри-Кейт и Эшли Олсен носят черные шлепки с белыми носками, джинсами-скинни и шерстяным пальто, а супермодель Джиджи Хадид сочетает черные кожаные шлепки с высокими гетрами молочного цвета и теплым вязаным костюмом, состоящем из толстовки и удлиненных шорт.

Александр Рогов регулярно делится с подписчиками своими советами по стилю. Недавно стилист дал совет девушкам, которые вечно мучаются перед выбором, что надеть на встречу.