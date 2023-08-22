Наряды с бельем напоказ стали трендом у знаменитостей

Знаменитости принялись массово выходить в свет с нижним бельем напоказ и запустили новый тренд. Соответствующий материал публикует People.

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По сообщению издания, модными стали наряды из прозрачных тканей, а также одежда с разрезами и вырезами, демонстрирующими бюстгальтеры и трусы. Так, например, супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли посетила премию BAFTA в юбке Alaïa с асимметричным разрезом, а телезвезда Джулия Фокс прошлась по Парижу в полностью прозрачном платье в пол.