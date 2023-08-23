Стилист назвала способ визуально удлинить ноги

Cтилист Наталья Осиновская назвала прием в создании образа, который позволит визуально удлинить ноги. Об этом сообщает издание "Городовой".

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Эксперт рассказала, что лучше всего удлиняют ноги правильно подобранные брюки. С их помощью можно визуально скорректировать фигуру. По ее словам, брюки не должны облегать ноги.

Среди типов низа, которые удлиняют ноги, она назвала: брюки с лампасами, длинные и широкие палаццо. Также, чтобы визуально удлинить ноги, можно подобрать обувь в тон или телесного оттенка. Она посоветовала выбирать модели с завышенной талией.