Эксперт Александр Васильев рассказал, как найти свой комфортный стиль в одежде
Историк моды отметил, что стиль позволяет человеку правильно расставить акценты на своей внешности, почувствовать себя уверенно.
Александр Васильев решил дать советы по составлению стиля на основе темперамента, пишет marieclaire.ru
Так, жизнерадостным сангвиникам подойдёт гардероб, который напоминает о прогулке по берегу моря. Актуальным будет сочетание белого и синего цветов, тельняшки, светло-голубой деним и образ total white.
Также стоит обратить внимание на широкие юбки и женственные платья в стиле ретро.
Активным холерикам подойдёт зелёный цвет. Он хорошо будет смотреться на голубоглазых блондинках и рыжеволосых девушках. Образ можно дополнить анималистичным принтом.
Спокойным флегматикам Васильев рекомендует обратить внимание на уютные стёганые куртки и жилеты в стиле 70-х годов.
Чувствительным меланхоликам необходимо одеться в клетчатые куртки и рубашки. Также на них хорошо будет смотреться обувь на массивном каблуке.
Для мужчин будут актуальны вещи из плотного трикотажа, они скроют недостатки фигуры и подчеркнут достоинства. В тренде пиджаки и брюки из тянущейся ткани стрейч, одежда из вельвета.
Ранее стилисты рассказали, какие юбки будут наиболее актуальны этой осенью.