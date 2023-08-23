Васильев рассказал, как найти свой комфортный стиль в одежде

Историк моды отметил, что стиль позволяет человеку правильно расставить акценты на своей внешности, почувствовать себя уверенно.

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Александр Васильев решил дать советы по составлению стиля на основе темперамента, пишет marieclaire.ru

Так, жизнерадостным сангвиникам подойдёт гардероб, который напоминает о прогулке по берегу моря. Актуальным будет сочетание белого и синего цветов, тельняшки, светло-голубой деним и образ total white.

Также стоит обратить внимание на широкие юбки и женственные платья в стиле ретро.

Активным холерикам подойдёт зелёный цвет. Он хорошо будет смотреться на голубоглазых блондинках и рыжеволосых девушках. Образ можно дополнить анималистичным принтом.

Спокойным флегматикам Васильев рекомендует обратить внимание на уютные стёганые куртки и жилеты в стиле 70-х годов.

Чувствительным меланхоликам необходимо одеться в клетчатые куртки и рубашки. Также на них хорошо будет смотреться обувь на массивном каблуке.

Для мужчин будут актуальны вещи из плотного трикотажа, они скроют недостатки фигуры и подчеркнут достоинства. В тренде пиджаки и брюки из тянущейся ткани стрейч, одежда из вельвета.