Россиянкам назвали способы подобрать идеальный купальник

Стилист Исмаил Сафиулов назвал россиянкам способы подобрать идеальный купальник. Соответствующий комментарий публикует портал «А теперь внимание!»

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В первую очередь эксперт порекомендовал читателям издания обращать внимание на особенности фигуры. По его словам, женщинам с широкими плечами или пышной грудью лучше делать акцент на нижнюю часть наряда.

«Если у вас широкие плечи, то я вам советую выбирать купальник с тонкими бретельками либо вообще без бретелек, желательно верх в этом случае выбирать однотонный. Но при этом можно сделать акцент на трусиках купальника, они могут быть с принтом либо с дополнительными деталями в виде небольших рюш», — рассказал он.

При этом россиянкам с широкими бедрами специалист посоветовал подбирать декорированный рюшами или с ярким узором лиф. «Если вы хотите скрыть живот, то выбирайте купальники с высокими трусиками спокойных и нейтральных оттенков — это скорректирует вашу фигуру. Я бы еще сделал акцент на верхе, чтобы визуально сбалансировать пропорции», — уточнил он.