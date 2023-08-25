4 осенних цвета, которые вас заметно старят
Мы уверены, что вы уже начали собирать гардероб на осень, но правильно ли вы подошли к выбору цвета? Стилисты уверяют, что далеко не все трендовые цвета безопасны для вашего образа. Мы собрали самые неоднозначные оттенки, с которыми стоит быть максимально аккуратными — они действительно старят.
Бордо
Этот цвет безупречен только в качестве покрытия ногтей, в остальных случаях необходимо хорошо подумать, действительно ли вам нужна бордовая вещь. После 30 лет бордовый цвет в принципе не рекомендуется женщинам, которые не хотят накинуть себе визуально лет 10, а бордовый цвет в этом плане очень коварен. Он отлично подчеркивает все несовершенства кожи и еще никого не освежил. Будьте осторожны.
Оливковый
Несмотря на бешеную популярность этого цвета, выбирать его в качестве базы опасно. Все дело в том, что для большинства цветотипов оливковый не подходит как основной цвет, он может прибавить вам как минимум несколько лет, да еще и подчеркнуть землистый оттенок кожи. Если вы постоянно недосыпаете и страдает от кругов под глазами, блузка или топ оливкового цвета прекрасно подчеркнет этот момент, как бы вы не старались скрыть усталость.
Темно-фиолетовый
Еще один неоднозначный осенний цвет. Считается, что фиолетовый хорошо подходит блондинкам, и тут сложно поспорить, но только в том случае, если фиолетовый представлен в светлом оттенке, лучше — лавандовом. Темные оттенки данного цвета не идут практически никому. Чем ближе вещь темно-фиолетового цвета к лицу, тем больше лет вам дадут окружающие.
Ярко-оранжевый
Если вам больше 40 лет, от насыщенных оранжевых вещей стоит отказаться. Проблема в том, что этот цвет придает желтоватый оттенок вашему лицу, что не красит ни одну женщину. Также оранжевый круто подчеркивает наши «любимые» круги под глазами. Стилисты рекомендуют остановиться на оранжевых аксессуарах, если вы не можете без этого цвета в гардеробе, только в этом случае можно не переживать за свой образ.