4 осенних цвета, которые вас заметно старят

Мы уверены, что вы уже начали собирать гардероб на осень, но правильно ли вы подошли к выбору цвета? Стилисты уверяют, что далеко не все трендовые цвета безопасны для вашего образа. Мы собрали самые неоднозначные оттенки, с которыми стоит быть максимально аккуратными — они действительно старят.

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Бордо

Этот цвет безупречен только в качестве покрытия ногтей, в остальных случаях необходимо хорошо подумать, действительно ли вам нужна бордовая вещь. После 30 лет бордовый цвет в принципе не рекомендуется женщинам, которые не хотят накинуть себе визуально лет 10, а бордовый цвет в этом плане очень коварен. Он отлично подчеркивает все несовершенства кожи и еще никого не освежил. Будьте осторожны.

Оливковый

Несмотря на бешеную популярность этого цвета, выбирать его в качестве базы опасно. Все дело в том, что для большинства цветотипов оливковый не подходит как основной цвет, он может прибавить вам как минимум несколько лет, да еще и подчеркнуть землистый оттенок кожи. Если вы постоянно недосыпаете и страдает от кругов под глазами, блузка или топ оливкового цвета прекрасно подчеркнет этот момент, как бы вы не старались скрыть усталость.

Темно-фиолетовый

Еще один неоднозначный осенний цвет. Считается, что фиолетовый хорошо подходит блондинкам, и тут сложно поспорить, но только в том случае, если фиолетовый представлен в светлом оттенке, лучше — лавандовом. Темные оттенки данного цвета не идут практически никому. Чем ближе вещь темно-фиолетового цвета к лицу, тем больше лет вам дадут окружающие.

Ярко-оранжевый