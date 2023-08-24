Джиджи Хадид поделилась снимками в нижнем белье

Супермодель Джиджи Хадид поделилась с подписчиками своих социальных сетей кадрами из новой фотосессии.

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28-летняя Джиджи Хадид снялась в рекламной кампании своего нового бренда трикотажа Guest In Residence. На одном из фото модель запечатлена сидящей на бочке унитаза. Звезда подиума была одета в кашемировые брюки песочного цвета и миниатюрный черный бюстгальтер, поверх которого она накинула черный кардиган. Джиджи Хадид уложила волосы на мотив голливудских волн и сделала легкий макияж в нюдовых оттенках.

Бренд кашемировой одежды Guest In Residence Джиджи Хадид запустила в сентябре 2022 года — она выполняет роль креативного директора марки, которая позиционируется как производитель вещей из кашемира, доступных широким слоям населения. Первая коллекция включала джоггеры, худи, шарфы, топы и другие предметы, стоимость которых в основном не превышала $400.