Джиджи Хадид поделилась снимками в нижнем белье
Супермодель Джиджи Хадид поделилась с подписчиками своих социальных сетей кадрами из новой фотосессии.
28-летняя Джиджи Хадид снялась в рекламной кампании своего нового бренда трикотажа Guest In Residence. На одном из фото модель запечатлена сидящей на бочке унитаза. Звезда подиума была одета в кашемировые брюки песочного цвета и миниатюрный черный бюстгальтер, поверх которого она накинула черный кардиган. Джиджи Хадид уложила волосы на мотив голливудских волн и сделала легкий макияж в нюдовых оттенках.
Бренд кашемировой одежды Guest In Residence Джиджи Хадид запустила в сентябре 2022 года — она выполняет роль креативного директора марки, которая позиционируется как производитель вещей из кашемира, доступных широким слоям населения. Первая коллекция включала джоггеры, худи, шарфы, топы и другие предметы, стоимость которых в основном не превышала $400.
В начале июля Джиджи Хадид была арестована по обвинению в хранении марихуаны. Модель вместе со своей подругой Лией Николь Маккарти прилетели на частном самолете из США на Каймановы острова. Сотрудники таможенного контроля аэропорта просканировали багаж Хадид и обнаружили у нее небольшое количество марихуаны. Звезду подиумов отпустили под залог в размере $1 тыс.