Стеллу Маккартни раскритиковали за съемку с Кендалл Дженнер на лошади
Британского модельера Стеллу Маккартни обвинили в жестком обращении с животными. Об этом сообщает Daily Mail.
Стелла Маккартни подверглась критике со стороны общественности после того, как она показала кадры из рекламной кампании новой коллекции своего бренда. Звездой кампейна стала модель Кендалл Дженнер. На снимках модель позировала в окружении белых лошадей, которых выдрессировал французский тренер, постановщик конных спектаклей и приверженец метода «свободной дрессуры» Жан-Франсуа Пиньон. На одном из фото модель запечатлена обнаженной, лежа на лошади.
Пользователи сети раскритиковали Стеллу Маккартни за использование животных для съемки в рекламе.
«Вы заставили лошадей чувствовать себя неуютно в окружении света, камер и шумов. Лошади не получают оплаты и не имеют права выбора работы», «Я люблю этот бренд, его миссию и видение, но не считаю эту кампанию уместной. Мы должны защищать животных и природу, а это торжество вульгарности и наготы», «Это поддержка эксплуатации лошадей. Вы пропагандируете то, что многие ваши поклонники считают жестоким обращением с животными», — высказались пользователи.