Стеллу Маккартни раскритиковали за съемку с Кендалл Дженнер на лошади

«Вы заставили лошадей чувствовать себя неуютно в окружении света, камер и шумов. Лошади не получают оплаты и не имеют права выбора работы», «Я люблю этот бренд, его миссию и видение, но не считаю эту кампанию уместной. Мы должны защищать животных и природу, а это торжество вульгарности и наготы», «Это поддержка эксплуатации лошадей. Вы пропагандируете то, что многие ваши поклонники считают жестоким обращением с животными», — высказались пользователи.