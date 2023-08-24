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Стеллу Маккартни раскритиковали за съемку с Кендалл Дженнер на лошади

Британского модельера Стеллу Маккартни обвинили в жестком обращении с животными. Об этом сообщает Daily Mail.

Стеллу Маккартни раскритиковали за съемку с Кендалл Дженнер на лошади
© Газета.ру

Стелла Маккартни подверглась критике со стороны общественности после того, как она показала кадры из рекламной кампании новой коллекции своего бренда. Звездой кампейна стала модель Кендалл Дженнер. На снимках модель позировала в окружении белых лошадей, которых выдрессировал французский тренер, постановщик конных спектаклей и приверженец метода «свободной дрессуры» Жан-Франсуа Пиньон. На одном из фото модель запечатлена обнаженной, лежа на лошади.

Пользователи сети раскритиковали Стеллу Маккартни за использование животных для съемки в рекламе.

«Вы заставили лошадей чувствовать себя неуютно в окружении света, камер и шумов. Лошади не получают оплаты и не имеют права выбора работы», «Я люблю этот бренд, его миссию и видение, но не считаю эту кампанию уместной. Мы должны защищать животных и природу, а это торжество вульгарности и наготы», «Это поддержка эксплуатации лошадей. Вы пропагандируете то, что многие ваши поклонники считают жестоким обращением с животными», — высказались пользователи.

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