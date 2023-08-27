Что надеть маме на 1 Сентября

Многие родители продолжают подготовку к 1 Сентября. Несмотря на то, что дети к этому времени уже имеют в арсенале все, что нужно, настала очередь родителей. Больше всего переживают мамы, которые 1 Сентября также хотят произвести положительное впечатление на учителей и других родителей.

© @glukozamusic

В материале “Рамблера” — идеи образов на 1 Сентября для мам, которые ведут детей на школьную линейку.

Видео дня

Брючный костюм

Это — беспроигрышный вариант, в котором вы будете выглядеть одновременно официально и празднично. Его можно обыгрывать для разных типов фигур и дополнять аксессуарами для того, чтобы сделать образ более серьезным и расслабленным.

@marri.nikko

Чтобы не выглядеть так, как будто вы собираетесь бежать в офис, комбинируйте костюм с блузками без отлаженных воротников, а также массивными украшениями: колье и браслетами. Брючный костюм можно совмещать с кедами, которые будут универсальны для всех образов. Выбирайте оверсайз-пиджаки и брюки, которые подойдут вашему типу фигуры. Это — самый беспроигрышный вариант.

Джинсы и рубашка

Если вы не хотите показаться слишком серьезным родителем, то подберите образ, который будет включать в себя джинсы и рубашку. Это — беспроигрышный вариант, при котором вы не будете сливаться со школьниками в случае неудачной стилизации. Подберите рубашку пастельного цвета, она может быть и белой в том числе, также сейчас актуальны рубашки и блузы в полоску.

@vasergeeva

Идеально подойдут джинсы нейтрального цвета: синего, черного, темно-синего или серого. Важно, чтобы они были свободными. На любой фигуре будут хорошо сидеть джинсы прямого кроя, все остальные модели можно выбирать на свое усмотрение.

Трикотажное платье

Если погода 1 Сентября будет не самой благоприятной, то наденьте трикотажное платье. Оно должно быть природных оттенков для того, чтобы можно было сочетать его с джемпером или рубашкой. Не стоит надевать слишком короткие или слишком обтягивающие платья — они смотрятся вызывающе.

@try.on.dress