Россиянкам назвали визуально старящие стрижки

Визажист, бровист и мастер по прическам Ольга Горбунова назвала россиянкам прически, которые визуально старят. Соответствующий комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

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Специалистка призвала отказаться от чересчур коротких стрижек, поскольку они могут придать жесткости лицу и подчеркнуть недостатки кожи. По ее словам, длинные волосы выглядят также не слишком привлекательно. Вместо этого она посоветовала выбирать среднюю длину прядей.

«Откажитесь от тяжелой челки, она не красит нижнюю часть лица и добавляет возраста. Рекомендую выбирать удлиненные волосы без челки либо с имитацией челки. Челка уместна со стрижкой каре или другой укороченный стрижкой, и то если она действительно подходит под форму и черты лица», — добавила она.

Горбунова уточнила, что сложные в укладке прически не слишком удобны для повседневности. Как утверждает визажист, удачно будет смотреться романтичный пучок с небольшим объемом.

«Отличный вариант — мягкие и натуральные волны или голливудская волна для сногсшибательного образа», — отметила она.

При этом эксперт рекомендовала женщинам после 40 лет воздержаться от стрижек с четкими геометрическими линиями.

«Желательно не допускать чрезмерно объемных причесок, большой объем визуально добавляет веса и утяжеляет внешний вид. Выбор более естественного или небольшого объема выглядит более элегантно», — заключила она.