Васильев назвал сумку, которая сделает образ дешёвым

Эксперт назвал несколько признаков сумки, которая удешевит образ, сделает его безвкусным.

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Речь идёт о «дешёвом» дорогом аксессуаре. Не стоит покупать сумку-шоппер с логотипом известного бренда, так как сейчас продают много подделок, которые иногда невозможно отличить от подлинников, пишет thevoicemag.ru

Так же считает и модный редактор из Великобритании Клемми Филдсенд. Она отмечает, что логотип – это способ показать, что у тебя есть любимый бренд. Однако, если надпись становится слишком большой, то появляется впечатление, что «ты выпендриваешься или носишь подделку».

Логотипы стоит носить только на небольших аксессуарах – на обуви или ремне.

Стилист Анна Бей из Швеции считает, что истинные леди всегда сосредоточены на качестве одежды, а не на том, что логотип «кричал».

Не стоит превращаться в витрину даже обожаемого бренда.