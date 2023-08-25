Перечислена неподходящая женщинам зрелого возраста одежда

Стилистка Паола Фарина перечислила неподходящую россиянкам зрелого возраста одежду. Соответствующий комментарий публикует издание The Voice.

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В первую очередь специалистка посоветовала заменить мешковатый свитшот на оверсайз-джемпер в полоску. По ее словам, классический принт разнообразит образ и подойдет как под джинсы, так и под классические брюки.

Помимо этого, эксперт внесла в список шарфы из тонкой просвечивающей ткани плохого качества, которые портят внешний вид. Вместо этого Фарина обратила внимание читателей на широкие плотные шарфы, а также жакеты, брюки со стрелками и жесткие пенни-лоферы.