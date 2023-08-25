Стилист перечислила самую модную осеннюю обувь

Эксперт назвала актуальными балетки, подходящие для теплой погоды, и варианты на устойчивом каблуке или платформе, которые будут удобны в дождливые дни. Среди них, например, туфли фасона «Мэри Джейн» (с низким вырезом, круглым носом, широким устойчивым каблуком и ремешками на подъеме). Данные изделия можно сочетать с джинсами, свитерами, тренчами, бомберами и джинсовыми куртками, отметила специалистка.