Как скрыть выпирающий живот с помощью одежды
Российская стилистка и дизайнер Аника Керимова назвала способы скрыть с помощью одежды выпирающий живот. Ее комментарий публикует «Леди Mail.ru».
По словам эксперта, скорректировать силуэт помогут нижнее белье анатомического кроя и платья с запахом, которые визуально создают правильные пропорции фигуры. В список также вошли платья-рубашки, брюки и юбки с высокой посадкой. Что касается последних, специалистка посоветовала выбирать вещи из плотных гладких тканей без декора в области талии.
Кроме того, стилистка порекомендовала при создании образов отвлекать внимание от проблемных зон, смещая акценты, например, на ключицы или щиколотки. Также удачным окажется сочетание вертикальных линий в наряде.
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