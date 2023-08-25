Как скрыть выпирающий живот с помощью одежды

По словам эксперта, скорректировать силуэт помогут нижнее белье анатомического кроя и платья с запахом, которые визуально создают правильные пропорции фигуры. В список также вошли платья-рубашки, брюки и юбки с высокой посадкой. Что касается последних, специалистка посоветовала выбирать вещи из плотных гладких тканей без декора в области талии.