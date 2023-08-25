Невысоким девушкам посоветовали избавиться от одной вещи в гардеробе

Модная блогерша, более известная в соцсетях по никнейму @stylehard, посоветовала невысоким девушкам избавиться от одной вещи в гардеробе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

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Речь идет о шортах-бермудах. По словам специалистки, данный предмет гардероба за счет длины штанин делает его обладательницу визуально ниже.

Она посоветовала заменить упомянутую вещь на короткие джинсовые шорты. Кроме того, инфлюэнсерша рекомендовала присмотреться к моделям с завышенной талией и длиной штанин чуть выше колена.