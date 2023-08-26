Звездный стилист Алеко раскритиковал популярный российский бренд одежды

После ухода мировых брендов из России отечественные производители начали активно занимать освободившуюся люксовую нишу. Только вот стоит ли эта игра денег покупателей, остается под большим вопросом. Звездный стилист Алеко, который работал с Анастасией Решетовой, Леонидом Агутиным, а теперь создает образы для Ксении Бородиной, вчера заглянул в магазин популярного российского бренда 12 storeez. Сравнив составы и дизайн с ценами, он предъявил бренду не одну претензию.

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«Я конечно, хорошо к вам отношусь, но рубашка за 16 тысяч, сделанная в Беларуси <...>, пиджак за 24 тысячи из мериносовой шерсти без какого-либо креатива, который в Uniqlo продавался тысяч за 9990 <...>, пиджак из шерсти и 10% кашемира за 69 000 оставляют вопросы», — пожаловался стилист в сторис.

И добавил, что от такого ценообразования уже недалеко до мировых гигантов «тихой роскоши» вроде итальянцев Loro Piana.

Алеко отметил, что уважает стремление российских брендов выходить на новый уровень, только совсем не понимает, почему качество не соответствует цене. Ответ на этот вопрос, рассказал стилист, не смогли найти даже менеджеры магазина.

«Я всегда за российский дизайн, но легче уже доложить и купить брендовую вещь. История из лиоцелла за 40 тысяч рублей — это за гранью добра и зла. Легче уже дождаться скидок», — добавил Алеко.

Подписчики Алеко тут же поддержали стилиста.

«Ну хоть кто-то осмелился, браво!»,

«После первой стирки топ за 9000 больше не пригоден. Отвратительное качество вещей за такие деньги!»,

«Себестоимость — 2000», — пишут ему в директ пользователи.