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Стилистка перечислила самые безвкусные джинсы

Стилистка Наталья Осиновская в беседе с изданием "Городовой" рассказала о самых безвкусных моделях женских джинсов.

Стилистка перечислила самые безвкусные джинсы
© Unsplash

Прежде всего эксперт посоветовала избавиться от джегинсов. По словам стилистки, такие джинсы давно вышли из моды:

"Сейчас в моде джинсы свободного фасона, джинсы-трубы, джинсы-бойфренды. Также популярны рваные джинсы", – подчеркнула Осиновская.

Стилистка также добавила, что посадка джинсов может быть разная: низкая, средняя или высокая.

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Женщинам старше 55 лет Наталья посоветовала отдавать предпочтение моделям со средней или высокой талией.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как часто нужно стирать джинсы на самом деле.

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