Стилистка перечислила самые безвкусные джинсы
Стилистка Наталья Осиновская в беседе с изданием "Городовой" рассказала о самых безвкусных моделях женских джинсов.
Прежде всего эксперт посоветовала избавиться от джегинсов. По словам стилистки, такие джинсы давно вышли из моды:
"Сейчас в моде джинсы свободного фасона, джинсы-трубы, джинсы-бойфренды. Также популярны рваные джинсы", – подчеркнула Осиновская.
Стилистка также добавила, что посадка джинсов может быть разная: низкая, средняя или высокая.
Женщинам старше 55 лет Наталья посоветовала отдавать предпочтение моделям со средней или высокой талией.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как часто нужно стирать джинсы на самом деле.
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