Стилистка перечислила самые безвкусные джинсы

Стилистка Наталья Осиновская в беседе с изданием "Городовой" рассказала о самых безвкусных моделях женских джинсов.

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Прежде всего эксперт посоветовала избавиться от джегинсов. По словам стилистки, такие джинсы давно вышли из моды:

"Сейчас в моде джинсы свободного фасона, джинсы-трубы, джинсы-бойфренды. Также популярны рваные джинсы", – подчеркнула Осиновская.

Стилистка также добавила, что посадка джинсов может быть разная: низкая, средняя или высокая.