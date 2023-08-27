Кайли Дженнер запускает собственный бренд одежды

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», модель и бизнесвумен Кайли Дженнер планирует запустить свой собственный бренд одежды. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источник из близкого окружения звезды.

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По его словам, 26-летняя Кайли Дженнер намерена «изменить моду» и бросить вызов старшей сестре — основательнице успешного бельевого бренда SKIMS Ким Кардашьян. Инсайдер подчеркнул, что предпринимательница уже подписала контракт с британскими модельерами Дженсом и Эммой Греде, которые работали с ее старшими сестрами — разрабатывали концепт брендов SKIMS Ким Кардашьян и Good American Хлои Кардашьян.

«У каждой девушки свое видение. Они вдохновляют и подстегивают друг друга. Они все такие разные и независимые, но дают друг другу массу советов», — цитирует издание слова инсайдера.

По мнению журналистов Page Six, Кайли Дженнер уверенно движется к тому, что стать новой иконой стиля семьи Кардашьян, отобрав пальму первенства у старшей сестры Ким.

«Она получает массу одобрения по поводу того, что она носит и с кем сотрудничает», — добавил источник.