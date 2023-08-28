В каких кроссовках не потеют ноги и какую обувь выбрать

Как правильно выбрать модель, какими должны быть материалы и что делать, если проблема всё равно остаётся?

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Нет ничего необычного в том, что ноги потеют в обуви. Таким образом организм охлаждает себя, нагружая потовые железы работой и избавляясь от лишнего тепла. Но во время повышенных физических нагрузок этот процесс становится интенсивнее, что неизбежно создаёт дискомфорт. Здесь и неприятный запах, и среда для развития грибковых заболеваний. Как свести риски к минимуму?

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Почему потеют ноги в кроссовках?

Потоотделение — один из основных способов терморегуляции организма. Тело выделяет влагу, которая испаряется и отводит излишки тепла. Стопа — один из участков, на котором располагается большое количество потовых желёз. Таких областей не слишком много. Кроме стоп, можно выделить подмышечную впадину, область паха и ладони.

Причины для сильного потоотделения бывают разными. Если не брать в расчёт такую патологию, как гипергидроз стопы (чрезмерная активность потовых желёз), можно выделить: высокую температуру и влажность воздуха, интенсивность физических нагрузок и, наконец, несоответствие обуви условиям эксплуатации. Также негативным фактором будут материалы низкого качества, использованные при производстве кроссовок.

Как выбрать «не потеющие» кроссовки

Очень важно учитывать то, в какую погоду обувь будет использоваться. Например, для прогулок или пробежек в жару необходимы кроссовки с максимально вентилируемым верхом. Внешняя часть, язычок, пяточный стакан, стелька, а иногда и промежуточная подошва могут быть перфорированы для улучшения воздухообмена.

Нужно понимать, что для комфортных занятий в помещении, будь то тренажёрный зал или легкоатлетический манеж, необходим сетчатый верх.

Не менее важно озаботиться материалом, из которого сделана обувь для интенсивных тренировок. Он должен быть синтетическим. Такой материал лучше отводит влагу и тепло, благодаря чему пот не задерживается. Если кроссовки сделаны из искусственной или даже натуральной кожи, стопа не получит достаточной вентиляции.

Ещё один важный момент, который необходимо упомянуть, — носки. Если для обычных прогулок вполне можно использовать изделия из хлопка, то для физических нагрузок лучше отдать предпочтение таким материалам, как, например, полиамид. Синтетика равномернее распределяет влагу и способствует её отведению.

Что делать, если потеют ноги в кроссовках?

Первое, о чём стоит задуматься, — подходит ли выбранная обувь для ваших занятий. Даже спортивные модели сильно отличаются друг от друга. Бегаете в кроссовках для занятий штангой? Это точно плохая идея. Ваши ноги потеют, а обувь просто не имеет опций, чтобы справиться с этой проблемой. В беговых кроссовках есть именно те технологии, которые работают на отведение влаги. Именно их стоит использовать для проведения кардиотренировок.

Кроме того, проследите, чтобы был правильно подобран размер обуви. После тренировки и к концу дня ноги отекают и увеличиваются примерно на полразмера. Если кроссовки изначально подобраны впритык, у влаги не будет пространства для отведения и испарения. Тогда никакие синтетические материалы с потом не справятся.

Если обувь подобрана верно, но повышенная потливость ног сохраняется и доставляет дискомфорт, можно попробовать решить проблему другими методами.

Самый действенный — используйте дезодорант для ног. Он не только улавливает излишки влаги, но и нейтрализует неприятный запах.