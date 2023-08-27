Россиянам назвали неочевидные модные цвета на осень

Креативная команда бренда Gloria Jeans назвала неочевидные цвета, которые станут модными осенью 2023 года. Пресс-релиз на эту тему попал в распоряжение «Ленты.ру» в воскресенье, 27 августа.

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По мнению специалистов, популярной остается тема Метавселенной, поэтому в моду войдут полуночный синий, розовый коралл, графитовый и ультрафиолет. Кроме того, в список трендовых цветов попал розовый в различных вариациях — от яркой фуксии до пудрового и светло-персикового, которыми можно заменить привычный белый в официальных образах.

Среди актуальных оттенков, предложенных экспертами института цвета Pantone, — также оказались глубокий оливковый и «серый песок». Данные цвета отлично впишутся как в повседневную базу, так и в деловой гардероб, считают эксперты.