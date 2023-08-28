Стильная осень: как обновить гардероб к новому сезону

До осени осталось чуть больше недели, а значит, москвичам пора пересмотреть свой демисезонный гардероб в соответствии с актуальными тенденциями в одежде. А поможет в этом эксперт по имиджу и стилю Натали Богданова.

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"Мне очень нравится в новой моде один устойчивый тренд: она вернула нам юбки до пят, а также силуэты приталенные с пышной юбкой, закрывающей колено".

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Цвета этой осени — винный, песочный, синий, зеленый. Материал — кожа. Нельзя сказать, что в этом году в моду вошло что-то экстраординарное. Скорее дизайнеры предлагают вариации того, что было в прошлом сезоне. Просто обратите внимание на сочетание фактур. Больше используйте аксессуаров: пробуйте интересно завязывать платки, закалывать палантины нестандартно. Женщинам рекомендую подчеркивать свою женственность, но без нарочитой сексуальности, а скорее делать акцент на романтизме и использовать интересные цветовые сочетания — горчичный с зеленым, например. Это очень по-осеннему и стильно. Мужчинам же рекомендую сделать ставку на мужественность, отказаться от инфантильных коротких джинсов и брюк. Классика вернулась, и надолго.

Свитер в студию

Без уютного свитера или джемпера невозможно представить мужской гардероб. В тренде не только базовые джемперы, но и модели плотной вязки. Можете присмотреться к свитерам с принтом в виде полоски или клетки.

Пальто для настоящих мужчин

Многие дизайнеры «вывели» на подиумы двубортные модели пальто с мужественными объемными плечами. Но такой фасон идет далеко не всем. К тому же тренд сезона для мужчин — классика и никаких экспериментов. Так что выбирайте классическое пальто темных или песочных оттенков — не прогадаете.

Берем приталенное

На смену «универсальным» пальто-халатам с поясом приходит классическая элегантность, то есть с акцентом на талии и посадкой по фигуре. Например, смело выбирайте пальто с силуэтом «песочные часы».

Не проходим мимо кепи

Мужчинам стоит обратить внимание на этот головной убор, который отлично подходит и к пальто, и к плащам, и к пиджакам. Кепи сделает любой образ стильным. На раннюю осень можно подобрать материал полегче, а на более поздний период — с добавлением шерсти.

И в клеточку, и в полосочку

Крупная клетка всех оттенков и конфигураций снова с нами. Хотя и полоска сегодня очень даже в моде. Верхняя одежда, свитера, брюки, блузки, рубашки — подходят эти принты ко всему. Причем как для мужского, так и для женского гардероба.

То ли платье, то ли свитер

Платье-свитер было модным еще в прошлом сезоне и позиции не сдает. Супер удоб ная и практичная вещь. Оно может быть как мелкой вязки, так и крупной, «рыхлой». Лучше брать такое платье объемное, длина любая — от мини до макси. Платье-свитер эффектно сочетается с высокими сапогами. А также обыгрывается ремнем.

Брошь прицепите

Металлические броши и декоративные булавки — модные аксессуары, особенно если эти украшения выполняют не только эстетическую функцию, а, например, закрепляют завязанный шарф, палантин или платок.

И снова кожа

Да, если в прошлых сезонах дизайнеры делали ставку на экокожу, то теперь наступает грандиозное возвращение натуральной кожи. Достаем смело из шкафов куртки, плащи и щеголяем. Из экоматериала можно выбрать брюки, юбки. Они отлично спасают в ненастье.

Достаем плащи

Никакая осень не обойдется без тренча, проще говоря — плаща. Он не подвластен времени и совершенно универсален. Причем и мужчинам, и женщинам стоит присмотреться к этой детали гардероба. Выбирайте зеленые, винные, песочные оттенки — это сегодня модно и стильно.

В стиле телогрейки

Стеганые модели попреж не му актуальны. Самый писк — объемное стеганое пальто. Любой силуэт в вашем распоряжении — от классического прямого до суперженственного колокольчика.

До колена и выше

Что касается обуви женской, то с нами снова сапоги до колена и ботфорты (выше колена). Это и удобно, и практично в условиях осенней прохлады. Они сочетаются с юбками, платьями-рубашками, платьямишортами и платьями-свитерами.

Свободная джинса

Пора отойти от джинсов «в облипочку». Выбираем модели прямого покроя умеренной ширины. С ремнем и легким свитером или блузкой они будут смотреться очень стильно. И главное — это удобный тренд, подходящий и для работы, и для выхода в свет.

Все свое ношу с собой