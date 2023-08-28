Раскрыты три безвкусные вещи в гардеробе на осень 2023 года

Блогерша Амира Бессетт раскрыла три вещи в осеннем гардеробе, которые выглядят безвкусно. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 500 тысяч подписчиков.

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В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом amira.bessette назвала неподходящую для предстоящего сезона модель обуви. Так, она призвала отказаться от уггов и выбрать коричневые кожаные ботинки для верховой езды.

Помимо этого, в список неактуальных для осени 2023 года вещей юзерша внесла укороченную куртку-пуховик. Вместо этого женщина обратила внимание пользователей сети на стеганое пальто.

В заключение Бессет посоветовала носить шарфы нейтральных оттенков. В свою очередь, аксессуары крупной вязки и ярких оттенков, по ее словам, лучше отложить в шкаф.